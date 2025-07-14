Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре подвели итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2025 года

В Самаре подвели итоги городского бюджета за первое полугодие.

В Самаре подвели итоги городского бюджета за первое полугодие. Доходы увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Финансирование федеральных и областных программ выросло на 10%.

Глава города Иван Носков отметил, что главная задача полностью реализовать все федеральные и региональные программы. Это поможет вернуть Самаре статус надежного партнера и привлечь больше инвестиций в развитие дорог, общественных пространств, а также в строительство и ремонт объектов культуры, спорта и образования. Все работы ведутся в сотрудничестве с правительством Самарской области.

Сейчас идет формирование бюджета на 2026−2028 годы. Мэр поручил руководителям муниципальных учреждений тщательно планировать расходы и придерживаться принципа «жить по средствам».

Напомним, ранее мы писали, что на дорогах Самарской области сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали около 1,1 тысячи нарушений правил дорожного движения. Полицейские остановили 40 водителей в нетрезвом состоянии.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.