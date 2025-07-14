В Самаре подвели итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2025 года

В Самаре подвели итоги городского бюджета за первое полугодие. Доходы увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Финансирование федеральных и областных программ выросло на 10%.
Глава города Иван Носков отметил, что главная задача полностью реализовать все федеральные и региональные программы. Это поможет вернуть Самаре статус надежного партнера и привлечь больше инвестиций в развитие дорог, общественных пространств, а также в строительство и ремонт объектов культуры, спорта и образования. Все работы ведутся в сотрудничестве с правительством Самарской области.
Сейчас идет формирование бюджета на 2026−2028 годы. Мэр поручил руководителям муниципальных учреждений тщательно планировать расходы и придерживаться принципа «жить по средствам».
Напомним, ранее мы писали, что на дорогах Самарской области сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали около 1,1 тысячи нарушений правил дорожного движения. Полицейские остановили 40 водителей в нетрезвом состоянии.
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