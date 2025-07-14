В Самаре подвели итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2025 года

Глава города Иван Носков отметил, что главная задача полностью реализовать все федеральные и региональные программы. Это поможет вернуть Самаре статус надежного партнера и привлечь больше инвестиций в развитие дорог, общественных пространств, а также в строительство и ремонт объектов культуры, спорта и образования. Все работы ведутся в сотрудничестве с правительством Самарской области.