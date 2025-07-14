Ураган повалил деревья и повредил дома на севере Волгоградской области

В Волгоградской области МЧС и синоптики с вечера 13 июля прогнозировали грозы, ливни и штормовой ветер. И если в областном центре все прошло спокойно, то на севере области стихия разгулялась так, что жители подсчитывают ущерб из-за повреждений.
— Ураганный ветер пронесся и над Новоаннинским, ломая деревья, — рассказали местные жители. На север Волгоградской области обрушился мощный шторм, который повредил крыши домов и поломал десятки деревьев.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в отдельных районах Волгоградской области пройдут небольшие и кратковременные дожди, днем прогремят грозы. Ветер во время грозы будет достигать скорости 15−20 м/с. Спасатели предупреждают и о сохранении экстремальной жары до +41.