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Ураган повалил деревья и повредил дома на севере Волгоградской области

На регион обрушился мощный шторм.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области МЧС и синоптики с вечера 13 июля прогнозировали грозы, ливни и штормовой ветер. И если в областном центре все прошло спокойно, то на севере области стихия разгулялась так, что жители подсчитывают ущерб из-за повреждений.

— Ураганный ветер пронесся и над Новоаннинским, ломая деревья, — рассказали местные жители. На север Волгоградской области обрушился мощный шторм, который повредил крыши домов и поломал десятки деревьев.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в отдельных районах Волгоградской области пройдут небольшие и кратковременные дожди, днем прогремят грозы. Ветер во время грозы будет достигать скорости 15−20 м/с. Спасатели предупреждают и о сохранении экстремальной жары до +41.