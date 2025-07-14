Ураган повалил деревья и повредил дома на севере Волгоградской области

В Волгоградской области МЧС и синоптики с вечера 13 июля прогнозировали грозы, ливни и штормовой ветер. И если в областном центре все прошло спокойно, то на севере области стихия разгулялась так, что жители подсчитывают ущерб из-за повреждений.