В выходные из-за «Пермского велофеста» ограничат движение в центре города

В выходные состоится фестиваль «Пермский Велофест». На время проведения спортивного мероприятия в центре города ограничат движение. Соответствующий приказ появился на сайте краевого правительства.
Согласно документу, с 9.00 до 15.00 часов 20 июля полностью перекроют движение по улице Петропавловской на участке от Хохрякова до Борчанинова. Ограничение вводят для всех видов транспорта, кроме трамваев.
Также на этом же участке улицы временно запретят остановки и стоянки транспорта. Ограничение начнет действовать с 9.00 19 июля и продлится до 17.00 20 июля.
Напомним, местом проведения масштабной велогонки 20 июля станет улица Петропавловская. Участие в массовом заезде примут около 1,5 тысяч любителей велоспорта. Также запланировано еще четыре скоростных заезда. На отдельной трассе перед Театром-Театром проведут соревнования «Беговелик».