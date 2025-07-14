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На Кубани на час задержали «Ласточку» из-за духоты в вагонах

Накануне на станции в кубанской станице Кущевской был задержан электропоезд «Ласточка» № 810 Ростов — Кисловодск из-за неисправной работы кондиционеров в вагонах, причиной неполадок стали пиковые нагрузки в жару. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Источник: Российская газета

Оказавшиеся в «раскаленной» электричке пассажиры выложили в сецсети видео: на кадрах видно, как люди с трудом переносят духоту при закрытых окнах, в это время электронное табло показывает за бортом температуру в плюс 44 градуса.

«Работа системы охлаждения салона поезда была восстановлена, пассажиры обеспечены охлажденной питьевой водой. Задержка поезда составила порядка одного часа», — пояснили в железнодорожной транспортной компании.

Вместе с тем сотрудники Южной транспортной прокуратуры организовали проверку по данному инциденту, а также по информации об аналогичном нарушении температурного режима в пассажирском поезде Анапа — Екатеринбург. По итогам этих проверок будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.