На Кубани на час задержали «Ласточку» из-за духоты в вагонах

Оказавшиеся в «раскаленной» электричке пассажиры выложили в сецсети видео: на кадрах видно, как люди с трудом переносят духоту при закрытых окнах, в это время электронное табло показывает за бортом температуру в плюс 44 градуса.
«Работа системы охлаждения салона поезда была восстановлена, пассажиры обеспечены охлажденной питьевой водой. Задержка поезда составила порядка одного часа», — пояснили в железнодорожной транспортной компании.
Вместе с тем сотрудники Южной транспортной прокуратуры организовали проверку по данному инциденту, а также по информации об аналогичном нарушении температурного режима в пассажирском поезде Анапа — Екатеринбург. По итогам этих проверок будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.