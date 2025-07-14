Школьники из Самарской области выиграли соревнования MakeX и поедут в Китай

Команды из Самарской области стали победителями и призёрами всероссийского этапа международных соревнований по робототехнике MakeX, прошедшего в Москве. В финале приняли участие около 100 школьников из более чем 40 команд со всей России.
Регион представили учащиеся Центра образования «Южный город» (пос. Придорожный) и «Кванториума-63 регион» (г. Тольятти). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В номинации Starter первое место заняли Роман Форманюк и Олег Потапов из «Южного города». Второе и третье места также заняли команды из этого образовательного центра.
В номинации Explorer первое место у тольяттинских участников Павла и Андрея Ломакиных. Команды из «Южного города» заняли 2-е и 3-е места.
Отдельную награду «Дух MakeX» жюри присудило тольяттинцам Павлу Григорьеву и Ярославу Глушкову.
По итогам соревнований победители представят Россию на международном этапе MakeX Global в Китае.
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