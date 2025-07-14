В Минусинске продолжается установка котлов по проекту «Чистый воздух»

Минусинск, именуемый южной столицей Красноярского края, активно продолжает реализацию проекта «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
За последние два месяца в частных домах города установлено 329 автоматизированных твердотопливных котлов, способствующих улучшению экологической обстановки.
Один из жителей микрорайона «Восточный», пенсионер Геннадий Николаевич, поделился своей радостью от участия в проекте. Узнав от знакомого о возможности бесплатной установки экологичного отопления, он подал заявку несмотря на то, что в прошлом году программа была ориентирована в основном на льготные категории граждан.
Он рассказал, что уже ощутил положительный эффект. Нет золы и мусора.
В дополнение к новому котлу, специалисты установили в доме Геннадия Николаевича источник бесперебойного питания, обеспечивающий автономную работу отопительной системы на случай, если электроэнергию отключат.
Всего, начиная с 2024 года, когда проект «Чистый воздух» был запущен, более 500 домовладений в Минусинске перешли на экологичное отопление, что свидетельствует о высокой востребованности программы и стремлении жителей к улучшению качества воздуха.
Как ранее писал «МК в Красноярске», с 1 июля в Красноярске повысятся тарифы на ЖКХ. Что касается отопления, то с июля тариф увеличится примерно на 10%, что ощутят жители города осенью. Конкретные суммы будут зависеть от показаний счетчиков, температуры воздуха и энергоэффективности зданий. Стоимость горячей воды также вырастет на 10%.