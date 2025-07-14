В Минусинске продолжается установка котлов по проекту «Чистый воздух»

Один из жителей микрорайона «Восточный», пенсионер Геннадий Николаевич, поделился своей радостью от участия в проекте. Узнав от знакомого о возможности бесплатной установки экологичного отопления, он подал заявку несмотря на то, что в прошлом году программа была ориентирована в основном на льготные категории граждан.