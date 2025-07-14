Этим грешат даже опытные садоводы: самые частые ошибки при использовании удобрений

— Если его рассыпать по сухой почве и ждать результата, то ничего не получится. Растения употребляют все минеральные вещества только в растворенном виде. Оптимальный вариант — растворить гранулированное удобрение в воде и полить им грядки. Но если у вас большой участок, то средства на все растения не хватит, — отметил биолог.