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Трусы для президента Молдовы: Вместе с предложением руки и сердца, молдаванин приготовил для Майи Санду кольцо с бриллиантом, белье, румынский флаг и кучу милых мелочей

Какие подарки готовят женихи для Майи Санду [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдаванин Ион Рымбу по уши влюбился Майю Григорьевну.

Купил ей кольцо с бриллиантом, трусы, сладости, игрушки, румынский флаг, хотя сам жених уточняет, что он «молдаванчик».

Невеста пока не реагирует. Впрочем, жених долго ждать не собирается.

Вот такие весёлые видео картинки.

Источник: t.me/tirdea.

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