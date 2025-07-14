Трусы для президента Молдовы: Вместе с предложением руки и сердца, молдаванин приготовил для Майи Санду кольцо с бриллиантом, белье, румынский флаг и кучу милых мелочей

Молдаванин Ион Рымбу по уши влюбился Майю Григорьевну.
Купил ей кольцо с бриллиантом, трусы, сладости, игрушки, румынский флаг, хотя сам жених уточняет, что он «молдаванчик».
Невеста пока не реагирует. Впрочем, жених долго ждать не собирается.
Вот такие весёлые видео картинки.
Источник: t.me/tirdea.
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