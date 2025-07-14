Ущерб на 1,5 млрд рублей нанесен землям сельхозназначения Иркутской области

Шокирующая сумма ущерба сельским землям Иркутской области была выявлена Россельхознадзором — с начала года потери составили 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщают в пресс-службе межрегионального Управления ведомства по Приангарью и Бурятии.
Специалисты тщательно отслеживают нарушения в сфере использования сельскохозяйственных земель. При обнаружении проблем они рассчитывают размер ущерба согласно официальной методике Министерства природных ресурсов России.
Основные проблемы, из-за которых страдает земля: незаконная разработка карьеров с уничтожением плодородного слоя, захламление полей производственными отходами, загрязнение почвы опасными веществами: серой, цинком, бензапиреном и нефтепродуктами.
С начала года направлено 20 претензий с требованием добровольной оплаты ущерба, в суды передано 4 иска на общую сумму 112 миллионов рублей. Уже есть первое решение суда о взыскании 302,2 тысячи рублей с индивидуального предпринимателя.
Ситуация остается напряженной — остальные судебные разбирательства продолжаются.