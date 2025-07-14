Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ущерб на 1,5 млрд рублей нанесен землям сельхозназначения Иркутской области

С начала 2025 года направлено 20 претензий с требованием добровольной оплаты ущерба.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Шокирующая сумма ущерба сельским землям Иркутской области была выявлена Россельхознадзором — с начала года потери составили 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщают в пресс-службе межрегионального Управления ведомства по Приангарью и Бурятии.

Специалисты тщательно отслеживают нарушения в сфере использования сельскохозяйственных земель. При обнаружении проблем они рассчитывают размер ущерба согласно официальной методике Министерства природных ресурсов России.

Основные проблемы, из-за которых страдает земля: незаконная разработка карьеров с уничтожением плодородного слоя, захламление полей производственными отходами, загрязнение почвы опасными веществами: серой, цинком, бензапиреном и нефтепродуктами.

С начала года направлено 20 претензий с требованием добровольной оплаты ущерба, в суды передано 4 иска на общую сумму 112 миллионов рублей. Уже есть первое решение суда о взыскании 302,2 тысячи рублей с индивидуального предпринимателя.

Ситуация остается напряженной — остальные судебные разбирательства продолжаются.