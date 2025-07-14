Женщина из Китая сняла квартиру для хранения посылок

В Шанхае 66-летняя одинокая женщина по имени Ван привлекла внимание соцсетей из-за своей зависимости от онлайн-шопинга. За несколько лет она потратила более двух миллионов юаней (больше 21 миллиона рублей) на косметику, биодобавки и золото. Ее историю рассказали в издании SCMP.