Женщина из Китая сняла квартиру для хранения посылок

В Шанхае 66-летняя одинокая женщина по имени Ван привлекла внимание соцсетей из-за своей зависимости от онлайн-шопинга. За несколько лет она потратила более двух миллионов юаней (больше 21 миллиона рублей) на косметику, биодобавки и золото. Ее историю рассказали в издании SCMP.
Жительница Китая стала объектом обсуждений в сети: пользователи увидели, как она живет среди гор нераспакованных коробок. Женщина объяснила свое поведение необычной причиной: желанием избежать финансовых просьб родственников и знакомых.
«Когда они видят, что я все время трачу деньги, то понимают, что у меня их уже нет», — рассказала она.
Ван говорит, что активно участвует в живых стримах продавцов, где заказывает товары преимущественно импульсивно — в основном косметику, БАДы и золотые украшения. По ее словам, это приносит ей ощущение радости, которого не хватает в одиночестве.
Дочь женщины находится за границей, а остальные родные редко ее навещают. Местные жители пытались вмешаться и провести уборку в квартире, но вещи снова быстро начинали скапливаться.
«Я не могу найти место, чтобы спать. Все комнаты завалены коробками», — призналась Ван.
Чтобы разгрузить пространство, она даже арендовала вторую квартиру, расположенную в том же районе. Там теперь хранятся новые полученные посылки.
Психиатры отмечают, что такое поведение может быть связано с синдромом накопления (hoarding disorder), часто сочетающимся с депрессией, тревожными расстройствами и одиночеством. Как считает шанхайский специалист Ши Яньфэн, лечение подобных состояний требует времени и участия близких, поскольку это «не просто шопоголизм, а реакция на внутреннюю пустоту».
Местные власти пытались вступить в диалог с женщиной и связывались с родственниками, но те также не смогли повлиять на ситуацию. Многие пользователи в соцсетях выразили обеспокоенность, называя случай «криком о помощи».