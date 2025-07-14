Матч в закрытых режимах и игры в Москве и Подмосковье: «Акрон» и «Крылья» завершили серию товарищеских матчей перед стартом РПЛ

Тольяттинский клуб провел пять «товарняков», самарский — четыре. В активе «красно-черных» три победы, ничья и поражение. Самарцы не смогли выявить победителя в двух и в двух же проиграли.
«Молодые и звонкие» в Москве.
Команда Заура Тедеева провела летние сборы в Рублево. 23 июня «Акрон» разобрался со «Знаменем Труда» из города Орехово-Зуево — 3:1. Забили Солтмурад Бакаев (дубль) и Дмитрий Пестряков.
Также тольяттинцы подписали новое соглашение с боливийским защитником Роберто Фернандесом и объявили о переходе вратаря Виталия Гудиева из воронежского «Факела».
30 июня «Акрон» разгромил СШОР «Химки» — 4:0. Причем задействовали в основном запасные и резервные футболисты, молодежь. Дважды отличился Никита Шершов, плюс мячи Никиты Базилевского и Шерзода Эсанова.
Последняя товарищеская встреча состоялась 11-го числа с ФК «СКА-Хабаровск». Тольяттинцы не оставили шансов сопернику — 4:0. Матч прошел в закрытом режиме. Известно, что один из футболистов волжан оформил дубль.
Итого: своеобразные десять очков. Настораживает лишь не особо активные действия на трансферном рынке. Пока только один новичок Гудиев. Но будут ли еще?
С новым штабом в новый сезон.
Этим летом руководство «Крыльев Советов» проделало масштабную работу по перестройке команды. Игоря Осинькина сменил новый главный тренер Магомед Адиев со своим штабом. Хотя задача осталась прежней — место в первой восьмерке чемпионата.
Расстались с рядом игроков. Например, за день ушли сразу пять футболистов. В том числе Роман Ежов и Богдан Овсянников. Первый уехал в «Сочи», второй — в «Оренбург». Позже попрощались с Гленном Бейлом и Иваном Сергеевым.
С другой стороны, состав «зелено-бело-синих» пополнили Алексей Сутормин, Вадим Раков, Иван Лепский, Никита Кокарев, Константин Марадишвили и Джимми Марин. Словом, перестройка продолжается.
Первый товарищеский матч «Крылышек» прошел 26 июня в закрытом режиме. Дома уступили саратовскому «Соколу» — 0:1. 1 июля сыграли вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов — 1:1, уступая по ходу встречи. Спас Владимир Игнатенко, который реализовал пенальти на 75-й минуте.
6-го числа в Москве самарцы сразились со «Спартаком». На 62-й Наиль Умяров отправил мяч в свои ворота, а на 73-й Раков забил дебютный гол за волжан. Однако удержать победу не удалось — 2:2.
Последний «товарняк» был закрытым с «Ахматом» в субботу. Потерпели поражение с разницей всего в один мяч — 0:2.
Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ нас ожидает дерби 63-го региона между «Акроном» и «Крыльями». Прошлое осталось за Тольятти. Кто победит и начнет чемпионат с победы? Кто эффективнее провел межсезонье? Узнаем 19 июля на «Солидарность Самара Арене».
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