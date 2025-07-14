Матч в закрытых режимах и игры в Москве и Подмосковье: «Акрон» и «Крылья» завершили серию товарищеских матчей перед стартом РПЛ

Расстались с рядом игроков. Например, за день ушли сразу пять футболистов. В том числе Роман Ежов и Богдан Овсянников. Первый уехал в «Сочи», второй — в «Оренбург». Позже попрощались с Гленном Бейлом и Иваном Сергеевым.