Ученые выяснили, что слоны умеют общаться с помощью жестов

Долгое время исследователи считали, что целенаправленное общение с помощью жестов — это признак, свойственный только человеку и человекообразным обезьянам. Новое исследование показало, что африканские саванные слоны тоже владеют этим навыком: у них есть широкий арсенал сигналов для того, чтобы связываться с людьми и добиваться своей цели.
В ходе эксперимента ученые наблюдали за 17 слонами в заповеднике в Зимбабве. Каждому животному предлагали два подноса: один с шестью яблоками, другой — пустой. Экспериментатор стоял рядом и либо реагировал на жесты, либо оставался безучастным. Всего было зафиксировано 313 случаев использования жестов, принадлежащих к 38 различным типам.
Ученые проверяли три ключевых признака преднамеренного общения:
- направленность на конкретного собеседника;
- настойчивость в попытках;
- изобретательность в случае провала.
Оказалось, что 16 из 17 слонов использовали жесты почти исключительно тогда, когда экспериментатор смотрел на них. То есть они четко понимали, к кому обращаются. Также животные чаще направляли свои сигналы на полный поднос, игнорируя пустой, что указывает на их осознанную мотивацию.
Когда слон получал всего одно яблоко вместо шести, он продолжал жестикулировать, стремясь получить больше. Если же ему давали пустой поднос, то животные начинали использовать новые, ранее не применявшиеся движения, словно пробуя найти более эффективные способы воздействия.
Это похоже на то, как ребенок может менять тактику, если первый способ привлечения внимания не работает.
Слоны также часто повторяли жесты, которые сработали успешно, что говорит о способности к анализу своих действий и закреплению эффективных стратегий.
Авторы подчеркивают, что последний общий предок приматов и слонов жил около 100 миллионов лет назад, а значит, эта форма общения возникла у видов независимо друг от друга в результате эволюции.