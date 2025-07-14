Ученые выяснили, что слоны умеют общаться с помощью жестов

Оказалось, что 16 из 17 слонов использовали жесты почти исключительно тогда, когда экспериментатор смотрел на них. То есть они четко понимали, к кому обращаются. Также животные чаще направляли свои сигналы на полный поднос, игнорируя пустой, что указывает на их осознанную мотивацию.