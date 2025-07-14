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К 16 июля Самару накроют дожди с грозами

Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило прогноз погоды для Самарской области на ближайшие три дня.

Приволжское УГМС сообщило прогноз погоды для Самарской области на ближайшие три дня. Ожидаются переменная облачность, дожди и грозы, а температура останется в пределах климатической нормы.

Вторник, 15 июля.

Переменная облачность сохранится. В ночные часы температура опустится до +11…+16 °C, ветер будет слабым и переменным. Днём северо-западный ветер 5−10 м/с, воздух прогреется до +26…+31 °C.

Рекомендации:

В дневные часы высокая температура может быть опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Избегайте перегрева.

Среда, 16 июля.

Сохраняется облачная погода с локальными кратковременными дождями и грозами. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с, при грозе возможны резкие порывы. Ночью температура составит +13…+18 °C, днём +24…+29 °C.

Рекомендации:

Будьте осторожны вблизи деревьев и слабо закреплённых конструкций во время грозы. Следите за прогнозами, в течение дня возможны изменения погодной обстановки. Отличный день для прогулки утром или вечером, когда температура наиболее комфортна.

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