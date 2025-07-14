Власти Прикамья поддержат инвестпроекты в Нытве и Верхней Курье

В центре Нытвы планируется построить многофункциональный центр. Он будет предназначен для размещения коммерческих и досуговых объектов, торгово-ярмарочного комплекса, а также заведения общепита. Часть площадей инвестор, который намерен вложить более 200 млн рублей, безвозмездно передаст муниципалитету под молодёжный центр.