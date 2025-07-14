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Власти Прикамья поддержат инвестпроекты в Нытве и Верхней Курье

В Пермском крае получили статус приоритетных еще два проекта.

В Пермском крае получили статус приоритетных еще два проекта. Они направлены на создание деловой и досуговой инфраструктуры региона.

В центре Нытвы планируется построить многофункциональный центр. Он будет предназначен для размещения коммерческих и досуговых объектов, торгово-ярмарочного комплекса, а также заведения общепита. Часть площадей инвестор, который намерен вложить более 200 млн рублей, безвозмездно передаст муниципалитету под молодёжный центр.

В Верхней Курье в Мотовилихинском районе Перми планируется разместить 15 гостевых домов премиум-класса, СПА-комплекс и точку общественного питания. Объем инвестиций — 100 млн рублей.