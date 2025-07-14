На горном курорте Сочи произошла массовая драка в очереди на канатную дорогу

В тот день организаторы продавали прогулочные билеты по 100 рублей, которые обычно стоят около трех тысяч. Акция действовала с 9.00 до 16.30, но из-за огромных очередей с утра ее продлили до позднего вечера, однако без происшествий не обошлось.