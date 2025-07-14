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На горном курорте Сочи произошла массовая драка в очереди на канатную дорогу

В горах Сочи туристы устроили массовую драку. Видеокадры с инцидентом распространились в интернете. Полиция города-курорта начала проверку по поводу этого инцидента.

Источник: Российская газета

Как выяснилось, драка произошла в минувшую субботу на горном курорте «Газпром Поляна» между посетителями из-за места в очереди на канатную дорогу.

В тот день организаторы продавали прогулочные билеты по 100 рублей, которые обычно стоят около трех тысяч. Акция действовала с 9.00 до 16.30, но из-за огромных очередей с утра ее продлили до позднего вечера, однако без происшествий не обошлось.

На улице было жарко, ситуацию осложнила давка. На кадрах видно, как мужчины дерутся между собой, избили даже женщину, в том числе ногой по лицу.

«Сотрудники УВД по городу Сочи проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.