Красноярские школьники помогают городу и получают опыт работы

В Красноярске с начала лета 70 школьников участвуют в проекте «Трудовой отряд главы города», работая в корпоративных бригадах на ведущих городских предприятиях.
Эта инициатива стала возможной благодаря муниципально-частному партнерству между администрацией Красноярска и крупнейшими корпорациями региона.
С июня одна из бригад трудится наодном из предприятий.. За первый месяц работы ребята собрали более 45 мешков мусора, высадили 25 кустов сирени, а также посетили производственные экскурсии, познакомившись с работой металлургов изнутри.
В июле к проекту присоединилась бригада, работающая на Красцветмете. Десять школьников заняты разработкой образовательных курсов для горожан по различным темам, от цифровой грамотности до охраны труда.
В августе к Трудовому отряду главы города присоединятся еще 20 подростков, которые станут вожатыми в пришкольных лагерях, получив ценный опыт работы с детьми и организации досуга.
Проект «Трудовой отряд главы города» предоставляет школьникам возможность не только внести вклад в развитие города, но и получить ценный опыт работы, узнать о деятельности крупных предприятий и определиться с будущей профессией.
Как ранее писал «МК в Туле», 180 тысяч детей летом будут охвачены разными видами отдыха и занятости в Красноярске и за городом. Особое внимание — организации отдыха детей участников специальной военной операции. В августе 150 детей наших бойцов поедут на Чёрное море. Почти 600 ребят отдохнут в наших загородных оздоровительных лагерях, напомним, у них — первоочередное право получения путёвок. Кроме того, они могут пользоваться приоритетом при устройстве на работу в ТОГГ.