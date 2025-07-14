Красноярские школьники помогают городу и получают опыт работы

Как ранее писал «МК в Туле», 180 тысяч детей летом будут охвачены разными видами отдыха и занятости в Красноярске и за городом. Особое внимание — организации отдыха детей участников специальной военной операции. В августе 150 детей наших бойцов поедут на Чёрное море. Почти 600 ребят отдохнут в наших загородных оздоровительных лагерях, напомним, у них — первоочередное право получения путёвок. Кроме того, они могут пользоваться приоритетом при устройстве на работу в ТОГГ.