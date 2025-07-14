В Башкирии задержали ребенка на мини питбайке

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, на место пригласили родителей. На мать мальчика составлен административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу права управления несовершеннолетнему. Теперь семье придётся выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Также материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.