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В Башкирии задержали ребенка на мини питбайке

Известно, что мототехнику мальчику купил его отец.

Источник: ГАИ РБ

Инспекторы ДПС Гафурийского района накануне остановили детский питбайк, за рулём которого находился восьмилетний ребёнок.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, на место пригласили родителей. На мать мальчика составлен административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу права управления несовершеннолетнему. Теперь семье придётся выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Также материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

‎Питбайк поместили на спецстоянку.

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