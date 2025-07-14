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Экс-президент «Торпедо» Геркус: Дзюба мог перейти в московский клуб

Бывший представитель «черно-белых» рассказал о несостоявшемся переходе 36-летнего форварда в столичный клуб.

Бывший представитель «черно-белых» рассказал о несостоявшемся переходе 36-летнего форварда в столичный клуб.

Сейчас Артем Дзюба играет за тольяттинский «Акрон». Перебрался к «молодым и звонким» в сентябре 2024 года. 1 июня 2025-го подписал новый контракт до конца следующего сезона.

В форме волжан выходил в 24 играх, забил десять голов и отдал семь результативных передач.

«Предлагал ему, да. И Артем был готов перейти. Мы с ним хотели, чтобы он оказался в “Торпедо”. Человек забил больше 200 мячей и стал лучшим бомбардиром», — заявил экс-президент «автозаводцев» Илья Геркус.

Уточнил: трансфер сорвался из-за несогласия с руководством и фанатами столичной команды.

«Надеюсь, болельщики “Торпедо” рады тому выбору, который сделали, когда массово протестовали против этого перехода», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Ранее подробно рассказывали, как «Акрон» и «Крылья Советов» провели летние сборы перед стартом РПЛ.

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