Экс-президент «Торпедо» Геркус: Дзюба мог перейти в московский клуб

Бывший представитель «черно-белых» рассказал о несостоявшемся переходе 36-летнего форварда в столичный клуб.
Сейчас Артем Дзюба играет за тольяттинский «Акрон». Перебрался к «молодым и звонким» в сентябре 2024 года. 1 июня 2025-го подписал новый контракт до конца следующего сезона.
В форме волжан выходил в 24 играх, забил десять голов и отдал семь результативных передач.
«Предлагал ему, да. И Артем был готов перейти. Мы с ним хотели, чтобы он оказался в “Торпедо”. Человек забил больше 200 мячей и стал лучшим бомбардиром», — заявил экс-президент «автозаводцев» Илья Геркус.
Уточнил: трансфер сорвался из-за несогласия с руководством и фанатами столичной команды.
«Надеюсь, болельщики “Торпедо” рады тому выбору, который сделали, когда массово протестовали против этого перехода», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».
Ранее подробно рассказывали, как «Акрон» и «Крылья Советов» провели летние сборы перед стартом РПЛ.
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