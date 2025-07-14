Эксперт пояснила, сколько нужно шоколада для хорошего настроения

Шоколад может быть полезен, но только если его немного и правильно выбрать. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Марина Макиша. По ее словам, основная польза сладости связана с антиоксидантами, содержащимися в какао-бобах. Они защищают клетки организма от повреждений и стимулируют выработку гормонов радости — эндорфинов и серотонина.
Чтобы получить преимущества без вреда для фигуры и метаболизма, стоит ограничиться 10−20 граммами в день. Врач подчеркнула, что превышение этой дозы может привести к переизбытку сахара и жиров в рационе, особенно если речь о молочном или белом шоколаде: 100 граммов шоколада содержат около 400 килокалорий, что довольно много, если человек следит за весом.
При выборе шоколада следует обращать внимание на процент содержания какао: чем его больше, тем полезнее продукт. Лучше всего подойдет горький шоколад с какао-содержанием от 70% и выше. Белый шоколад вообще не содержит какао-бобов — это смесь сахара, молока и растительных жиров, поэтому он считается самым вредным.
В горьком шоколаде также содержится мало сахара: уровень углеводов в его составе обычно составляет от 30 до 45 граммов на 100 граммов, тогда как в молочном их больше. Диетологи рекомендуют такой подход тем, кто заботится о стабильном уровне глюкозы в крови.
Еще один важный совет — не злоупотреблять шоколадом в качестве перекуса. Дневная порция не должна превышать размер двух кубиков, которые легко уместятся на ладони. При этом шоколад лучше всего воспринимается организмом в первой половине дня или после тренировки. Так он оказывает минимальное влияние на обмен веществ и приносит максимальное удовольствие.
«Если хотите сохранить вкусовые эмоции и не набрать лишнего — выбирайте горький шоколад, ешьте понемногу и осознанно», — заключила Макиша.