Эксперт пояснила, сколько нужно шоколада для хорошего настроения

Чтобы получить преимущества без вреда для фигуры и метаболизма, стоит ограничиться 10−20 граммами в день. Врач подчеркнула, что превышение этой дозы может привести к переизбытку сахара и жиров в рационе, особенно если речь о молочном или белом шоколаде: 100 граммов шоколада содержат около 400 килокалорий, что довольно много, если человек следит за весом.