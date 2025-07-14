Движение трамваев № 12 восстановлено в Нижнем Новгороде

Движение трамваев маршрута № 12 восстановлено в Нижнем Новгороде, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в социальной сети.
Напомним, сегодня утром трамваи данного маршрута, а также трамваи № 8 не курсировали в связи со скоплением воды на трамвайных путях у остановки общественного транспорта «Больница № 23» на улице Красных Партизан.
По словам специалистов, в соответствии с правилами технической эксплуатации трамваев проезд подвижного состава разрешен при уровне воды выше головки рельса не более 10 сантиметров.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что проезд по улице Зайцева приостановят до 14 августа.