Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение трамваев № 12 восстановлено в Нижнем Новгороде

Транспорт временно не работал в связи со скоплением воды на путях.

Движение трамваев маршрута № 12 восстановлено в Нижнем Новгороде, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в социальной сети.

Напомним, сегодня утром трамваи данного маршрута, а также трамваи № 8 не курсировали в связи со скоплением воды на трамвайных путях у остановки общественного транспорта «Больница № 23» на улице Красных Партизан.

По словам специалистов, в соответствии с правилами технической эксплуатации трамваев проезд подвижного состава разрешен при уровне воды выше головки рельса не более 10 сантиметров.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что проезд по улице Зайцева приостановят до 14 августа.