Водоканал озвучил причины запаха канализации в Нижнем Новгороде

Сброс запрещенных веществ от предприятий городского округа города Бор рассматривается в качестве основной причины появления неприятного запаха в разных районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков во «Вконтакте».
Напомним, проблемой неприятного запаха в Нижнем Новгороде заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Запах канализации в городе ощущает каждый второй читатель ИА «Время Н».
Нижегородка пожаловалась главе города Юрию Шалабаеву на неприятный запах канализации в Нижнем Новгороде и попросила его решить эту проблему.
Представители мэрии города, со ссылкой на АО «Нижегородский водоканал» ответили, что одной из предполагаемых причин появления неприятного запаха в разных районах Нижнего Новгорода мог стать сброс запрещенных веществ от предприятий городского округа города Бор.
«АО “Нижегородский водоканал” 11 и 12 июля зафиксировал соответствующие значения. В настоящее время выбраны стоки для анализа веществ. Специалисты увеличат кратность мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе», — пояснили в ведомстве.
В администрации Нижнего Новгорода добавили, что областное министерство экологии готово задействовать передвижную лабораторию ГБУ «Экология региона». На данный момент администрация городского округа города Бор проводит внутреннюю проверку абонентов, от которых осуществляется прием сточных вод, и формирует план лабораторных исследований.