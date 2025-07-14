С июля доставка пенсий и соцвыплат через банки в Самарской области будет осуществляться 14 числа

С июля 2025 года пенсии и социальные выплаты, которые доставляются через банки, будут перечисляться единовременно — 14 числа каждого месяца.
Это изменение коснется получателей в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, а также жителей Сызранского, Шигонского и Ставропольского районов, где ранее выплаты поступали на счета 17 числа.
Теперь независимо от места проживания все получатели выплат в Самарской области могут рассчитывать на поступление средств в одну общую дату — 14-го числа.
«Единая дата зачисления пенсий и социальных выплат по всей области позволит гражданам легче планировать свой бюджет и расходы, а также снизит вероятность путаницы. Мы стремимся к тому, чтобы услуги Отделения фонда были максимально комфортными и понятными», — прокомментировала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Кроме того, региональное Отделение СФР напоминает, что зачисление средств на счета граждан производится банками в течение суток. Это значит, что, если выплаты не поступили на счета утром, следует дождаться их зачисления до конца дня.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение вернуть выплаты всем ветеранам труда.
«С 1 января 2025 года 25 тысячам жителям Самарской области вернут ежемесячные выплаты за звание “Ветеран труда”. В 2017 году был введен “порог” размера пенсии, дающего право для назначения и получения денежной суммы.
Теперь его не будет. Кроме того, специалистам предприятий оборонно-промышленного комплекса будет предложено санаторно-курортное оздоровление. Субсидировать его будет область.
Дополнительные меры поддержки предусмотрели для специалистов скорой помощи, социальных работников на селе, выпускников аграрных ссузов и вузов", — сообщил Вячеслав Федорищев.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100−00−01. Звонок бесплатный.
Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
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