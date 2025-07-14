Проблемы с электроснабжением в Таганроге устраняют в круглосуточном режиме

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что за выходные в своем телеграм-канале получила более 1 тысячи сообщений об отключении электричества.
— Сейчас энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме. Обрабатывается каждая полученная заявка, — подчеркнула Светлана Камбулова.
Глава города также опубликовала пояснения представителя ПАО «Россети ЮГ» — «Ростовэнерго» относительно ситуации в Северном районе Таганрога.
— Персонал работает в тяжелейших условиях. Из-за технологических нарушений обесточена часть Северного района. Аварийная ситуация устранена на 70%. Ведется подключение резервных источников, ремонтируются кабельные линии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 17 часов, — сказал начальник производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети ЮГ» — «Ростовэнерго» Виталий Абрамов.
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