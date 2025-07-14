У Крымского моста скопилось около двух тысяч машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Очередь почти из 2 тысяч машин образовалась на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Кубани и Крыма, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
«В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств. Ожидание более двух часов» , — говорится в сообщении на 11.00 мск.
Двумя часами ранее в очереди находились 1620 машин.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.