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Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье

Чернышенко: около 6 тысяч волонтеров помогали бороться с пожарами в Забайкалье.

Источник: © РИА Новости

СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл — РИА Новости. Около 6 тысяч волонтеров помогали бороться с природными пожарами в Забайкальском крае, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Неоценимая помощь оказывалась волонтерами в борьбе с пожарами в Забайкальском крае. Помощь в тушении пожаров оказали около 6 тысяч человек, среди них было около 100 жен участников СВО», — сказал зампред правительства на «Добро. Конференции-2025» в рамках форума «Территория смыслов».

Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.

Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы.

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