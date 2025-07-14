Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье

«Неоценимая помощь оказывалась волонтерами в борьбе с пожарами в Забайкальском крае. Помощь в тушении пожаров оказали около 6 тысяч человек, среди них было около 100 жен участников СВО», — сказал зампред правительства на «Добро. Конференции-2025» в рамках форума «Территория смыслов».