Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Блогер Субхан Мамедов (Subo), против которого возбудили уголовное дело о неуплате налогов и легализации денег, подозревается в том, что отмыл часть денег через покупку спорткара Lamborghini, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.