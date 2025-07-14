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Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini

Блогер Subo подозревается в отмывании денег через покупку спорткара Lamborghini.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Блогер Субхан Мамедов (Subo), против которого возбудили уголовное дело о неуплате налогов и легализации денег, подозревается в том, что отмыл часть денег через покупку спорткара Lamborghini, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что против Мамедова и его родственников возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и легализацию денег, блогер объявлен в розыск.

«Для легализации части средств, полученной преступным путем, фигуранты купили иномарку Lamborghini», — сказал собеседник агентства.