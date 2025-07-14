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Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации

Телеведущая Миткова опровергла сообщения об экстренной госпитализации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Телеведущая Татьяна Миткова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы экстренной госпитализации телеведущей.

«Татьяна Миткова лично опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. Этот фейк распространили сегодня некоторые Telegram-каналы», — сообщается в публикации.

Телеканал также приводит слова Митковой, где телеведущая опровергает информацию СМИ и уточняет, что сейчас находится «на рабочей встрече».

«Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю», — приводит телеканал слова Митковой.