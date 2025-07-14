Врач объяснил, как русские напитки влияют на работу мозга

Еще один напиток, который упомянул эксперт, — квас, домашний или ферментированный традиционным образом. Его польза связана с содержанием пробиотиков, поддерживающих микробиоту кишечника. Между кишечником и мозгом существует прямая связь — так называемая ось «кишечник-мозг». Благодаря ей пробиотики могут влиять на когнитивные процессы, уменьшая воспаления и улучшая усвоение питательных веществ. При этом эффект будет заметен только от настоящего кваса, без красителей и лишнего сахара.