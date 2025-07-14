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Врач объяснил, как русские напитки влияют на работу мозга

Традиционная русская кухня может быть полезной для мозга. Об этом рассказал профессор-невролог, доктор медицинских наук Алексей Данилов. По его словам, чай с травами, ягодные морсы, квас и медовые напитки оказывают положительное влияние на память, внимание и эмоциональное состояние.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

В условиях, когда стресс, переутомление и постоянный поток информации стали нормой, все большее внимание уделяется воздействию питания на центральную нервную систему. Как отмечает профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов в комментарии KP.RU некоторые русские напитки способны улучшить когнитивные функции, если они приготовлены правильно и употребляются умеренно.

Возглавляют рейтинг пользы травяные чаи с чабрецом, иван-чаем и зверобоем. Они обладают адаптогенным эффектом, помогают снижать уровень тревожности и повышать устойчивость организма к стрессу. При этом каждый из них работает по-своему:

  • иван-чай богат витаминами группы B и микроэлементами, важными для работы мозга.
  • зверобой улучшает настроение и бодрит, но требует осторожности: он может некорректно взаимодействовать с лекарствами. Тут следует проконсультироваться с врачом и внимательно читать инструкции к травам.

Еще один напиток, который упомянул эксперт, — квас, домашний или ферментированный традиционным образом. Его польза связана с содержанием пробиотиков, поддерживающих микробиоту кишечника. Между кишечником и мозгом существует прямая связь — так называемая ось «кишечник-мозг». Благодаря ей пробиотики могут влиять на когнитивные процессы, уменьшая воспаления и улучшая усвоение питательных веществ. При этом эффект будет заметен только от настоящего кваса, без красителей и лишнего сахара.

Большую пользу также представляют ягодные морсы из клюквы, брусники и черники. Антиоксиданты, содержащиеся в этих ягодах, защищают нейроны от повреждений, снижают риск возрастных изменений в мозге и улучшают память. Здесь работает то же правило: в составе не должно быть сахара.

Не остаются в стороне и медовые напитки — сбитень и медовуха. Их рекомендуют употреблять умеренно: в составе меда — множество аминокислот, витаминов и минералов, которые стимулируют мозговую активность. Злоупотреблять ими нельзя во избежание скачков уровня глюкозы и других побочных эффектов.

По мнению специалиста, такие напитки могут стать частью повседневной практики для укрепления здоровья, особенно если их регулярно включать в рацион.

Специалисты напоминают, что перед включением в рацион даже таких «безобидных» напитков стоит проконсультироваться с врачом, особенно если человек принимает лекарства.