Центр Казани перекроют 21 июля из-за крестного хода

Все начнется в 7.30 с молебна, который состоится в Благовещенском соборе. После него духовенство и верующие совершат крестный ход вокруг Казанского Кремля, пройдя по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского. Именно на это время там и перекроют движение транспорта.