Центр Казани перекроют 21 июля из-за крестного хода

В следующий понедельник, 21 июля, в столице Татарстана пройдет крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим в центре города перекроют автомобильное движение по ряду улиц, сообщили на еженедельном совещании в мэрии Казани.
Все начнется в 7.30 с молебна, который состоится в Благовещенском соборе. После него духовенство и верующие совершат крестный ход вокруг Казанского Кремля, пройдя по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского. Именно на это время там и перекроют движение транспорта.