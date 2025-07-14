В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

пляжи «Комсомольский» и «озеро Глубокое» в Казани; городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района; туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске; пляж парка «Кондурча» в Нурлате; пляж мкр. Заинск-2 в Заинске; пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше; пляж «Лето» в Камском Устье; пляж «Юность» в Чистополе; пляж на озере «Кизлэу» в селе Каргали Чистопольского района; городской пляж в Набережных Челнах; городские пляжи Мензелинска (правый и левый берег реки Мензели); городской пляж Лениногорска; пляж на реке Ик в селе Муслюмово; городской пляж города Тетюши; городской пляж Елабуги; пляж в селе Сиктерме Алькеевского района; пляж в селе Базарные Матаки Алькеевского района; пляж «Аквапарк» в Бугульме; городской пляж в Зеленодольске; пляж в поселке городского типа Алексеевское на улице Гагарина.