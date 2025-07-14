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Самую дорогую в мире сумку Birkin купила японская компания

На аукционе Sotheby’s была продана легендарная черная кожаная сумка Birkin, принадлежавшая актрисе и музе бренда Hermés Джейн Биркин. За лот заплатили 8,58 миллиона евро (781 млн рублей), что сделало этот экземпляр самой дорогой сумкой в истории. Покупателем стал предприниматель из Японии Шинсуке Сакимото.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

Японская компания Valuence Japan, частично специализирующаяся на подержанных предметах роскоши, приобрела знаменитую сумку Birkin за 8,58 млн евро (781 млн рублей). Это рекордная сумма предмета гардероба. Владельцем стал президент компании Шинсуке Сакимото, сообщили в издании The Blueprint.

«Мы надеемся, что эта сумка станет символом расширения прав и возможностей женщин, разнообразия и уверенности в себе», — прокомментировал он покупку.

Источник: Соцсети

Сумка не будет выставлена на вторичный рынок. Вместо этого компания планирует презентовать ее как объект культурного наследия, чтобы сделать доступной для широкой публики. Экспонат уже готовят к показу в Токио, где состоится специальная пресс-конференция.

Сумка долгие годы считалась частью образа ее владелицы Джейн Биркин — женщины, чье имя стало синонимом стиля, элегантности и влияния на моду. Она активно использовала эту вещь в повседневной жизни, что сделало сумку ценной для коллекционеров и историков моды.