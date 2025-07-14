Отключения мобильного интернета возможны в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края могут столкнуться с временными трудностями при использовании мобильного интернета. Как рассказали в краевом правительстве, ограничения связаны не с техническими сбоями, а с мероприятиями по обеспечению безопасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края сообщило, что в ближайшее время возможны перебои с мобильным интернетом. Речь идет о временном ограничении трафика у всех операторов связи, работающих на территории региона.
Проблемы с доступом могут затронуть мобильные приложения, мессенджеры, карты, онлайн-оплату и другие привычные сервисы. Однако проводной интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме. Именно их рекомендуют использовать в качестве альтернативы.
Также сохраняется возможность совершать звонки, в том числе в экстренные службы. Номер 112 остается доступным даже при отключении мобильного интернета.