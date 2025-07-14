Отключения мобильного интернета возможны в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края могут столкнуться с временными трудностями при использовании мобильного интернета. Как рассказали в краевом правительстве, ограничения связаны не с техническими сбоями, а с мероприятиями по обеспечению безопасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".