«Крылья Советов» начали заявлять новичков на новый сезон Российской Премьер-лиги

На официальном сайте РПЛ появилась информация по пяти новым футболистам.
Например, в заявке «Крыльев Советов» есть вратарь Никита Кокарев. В группе защитников: Иван Лепский и Сергей Божин. Появился и полузащитник Алексей Сутормин. В атакующую линию добавили Вадима Ракова.
Напомним, Кокарев, Божин и Сутормин перешли из «Химок», «Факела» и «Ростова». А Лепский и Раков у «зелено-бело-синих» по договору аренды со столичными «Динамо» и «Локомотивом» соответственно.
«Надеюсь, болельщики “Торпедо” рады тому выбору, который сделали, когда массово протестовали против этого перехода», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».
Ранее молодежка волжан уступила московскому «Спартаку» дома с разницей в один мяч — 2:3 (6+).
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