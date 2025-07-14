Уточнены массы пока самых тяжелых черных дыр, найденных по гравитационным волнам

Эти расчеты показали, что в рамках события GW231123 возникла черная дыра, чья масса примерно в 225 раз выше солнечной, что является рекордом на текущий момент времени. Она возникла в результате слияния черных дыр промежуточной массы, одна из которых была в 100 раз тяжелее Солнца, а другая — в 140 раз, что также является рекордно высокими показателями. При этом ученые обнаружили, что оба объекта вращались с очень высокой скоростью, близкой к пределу, допустимому с точки зрения теории относительности Эйнштейна.