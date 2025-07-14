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Управление поддержки ветеранов и подготовки к службе создадут на Дону

Юрий Слюсарь сообщил о создании управления поддержки ветеранов и подготовки к службе на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области создадут управление по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и подготовке граждан к военной службе. Такое решение принял врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Сейчас это необходимо. Ветеранам СВО нужно привыкать к гражданской жизни. Кому-то необходима помощь с трудоустройством, социализацией, кому-то нужна реабилитация. Также важно формировать у молодежи гражданскую позицию и готовность защищать Отечество, — пояснил Юрий Слюсарь.

Работу выстроят совместно с ветеранскими объединениями, военными структурами, администрациями, фондом «Защитники Отечества» и общественными организациями.

Предполагается, что в управлении будут изучать лучшие практики адаптации ветеранов к мирной жизни, разрабатывать систему наставничества, а также выявлять ветеранов, не обратившихся в службы занятости или другие госорганы после возвращения.

Кроме того, планируются социологические исследования по вопросам патриотизма, обучение и психологическое сопровождение.

— Управление создаст общую систему военно-патриотической работы. Также это методический центр, который поддержит ветеранов боевых действий и подготовит граждан к военной службе, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

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