Семье участников СВО из Петербурга отменили ошибочную плату за ЖКХ

Семья участников спецоперации из Петербурга через прокуратуру добилась отмены ошибочной платы по ЖКУ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
— Поводом для проверки стало обращение матери двух военнослужащих, которая обнаружила в платежных документах необоснованно начисленную задолженность за коммунальные услуги, — отмечается в сообщении.
Как установили прокурорские проверки, расчетный центр неправомерно включил в единый платежный документ семьи долг за ЖКУ, что лишило их положенных законом льгот. Прокурор района внес официальное представление в адрес АО «Единый информационно-расчетный центр», после чего нарушения были устранены.
По результатам вмешательства надзорного ведомства произведен перерасчет коммунальных платежей, отменено начисление пени и полностью восстановлен объем социальной поддержки, положенный семьям участников СВО.