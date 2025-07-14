Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семье участников СВО из Петербурга отменили ошибочную плату за ЖКХ

Расчетный центр неправомерно включил в квитанцию семьи долг.

Источник: Комсомольская правда

Семья участников спецоперации из Петербурга через прокуратуру добилась отмены ошибочной платы по ЖКУ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

— Поводом для проверки стало обращение матери двух военнослужащих, которая обнаружила в платежных документах необоснованно начисленную задолженность за коммунальные услуги, — отмечается в сообщении.

Как установили прокурорские проверки, расчетный центр неправомерно включил в единый платежный документ семьи долг за ЖКУ, что лишило их положенных законом льгот. Прокурор района внес официальное представление в адрес АО «Единый информационно-расчетный центр», после чего нарушения были устранены.

По результатам вмешательства надзорного ведомства произведен перерасчет коммунальных платежей, отменено начисление пени и полностью восстановлен объем социальной поддержки, положенный семьям участников СВО.