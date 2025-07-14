Семье участников СВО из Петербурга отменили ошибочную плату за ЖКХ

Как установили прокурорские проверки, расчетный центр неправомерно включил в единый платежный документ семьи долг за ЖКУ, что лишило их положенных законом льгот. Прокурор района внес официальное представление в адрес АО «Единый информационно-расчетный центр», после чего нарушения были устранены.