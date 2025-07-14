Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам

Песков: Голикова, Мурашко и Котяков будут на совещании по социальным вопросам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков будут в Кремле на совещании у президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня будет важное совещание… Это совещание по социальным вопросам. Глава государства пригласил в Кремль курирующую вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минтруда Антона Котякова. Собственно, все аспекты социальной проблематики, социальных вопросов, это и демография, и здравоохранение, будут сегодня на повестке дня», — сказал Песков журналистам.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше