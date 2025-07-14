В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков будут в Кремле на совещании у президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня будет важное совещание… Это совещание по социальным вопросам. Глава государства пригласил в Кремль курирующую вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минтруда Антона Котякова. Собственно, все аспекты социальной проблематики, социальных вопросов, это и демография, и здравоохранение, будут сегодня на повестке дня», — сказал Песков журналистам.