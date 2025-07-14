Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле приветствовали желание графа Шереметева переехать в Россию

Песков приветствовал желание графа Шереметева переехать из Франции в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Желание графа Петра Шереметева переехать из Франции в Россию можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Раннее посольство РФ в Париже сообщило, что получило и направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении в Россию.

«Наш соотечественник изъявил такое желание и, конечно, это можно только приветствовать», — сказал Песков журналистам.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше