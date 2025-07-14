В Кремле приветствовали желание графа Шереметева переехать в Россию

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Желание графа Петра Шереметева переехать из Франции в Россию можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Раннее посольство РФ в Париже сообщило, что получило и направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении в Россию.
«Наш соотечественник изъявил такое желание и, конечно, это можно только приветствовать», — сказал Песков журналистам.