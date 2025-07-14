Академия образования сказала про 26 переизданных учебников в Беларуси. Подробности рассказала ректор Академии образования Ирина Старовойтова, передает БелТА.
По ее словам, к новому 2025 — 2026 году было подготовлено два новых учебника.
— С 1 сентября будут использоваться новые учебные пособия по основам безопасности жизнедеятельности для 3-го класса и истории Беларуси в контексте всемирной истории для 11-го класса, — уточнила ректора Академии образования.
Специалист подчеркнула, что оба учебных пособия прошли апробацию и готовятся массовому тиражированию. Она отметила, что в число 26 переизданных попали шесть учебников и учебных пособий для I ступени общего среднего образования.
Ирина Старовойтова отметила, что речь идет про «Трудовое обучение» (1 класс), «Русский язык» (2 класс для школ с белорусским языком обучения), «Человек и мир» (3 класс). Также она назвала учебники «Беларуская мова» (2 класс для школ с русским языком обучения), «Математика» (2 класс) и "Литературное чтение (4 класс).
Ректор добавила, что были переизданы 20 учебников и учебных пособий для II и III ступеней общего среднего образования. Так, были обновлены учебник для пятого класса по математике, русскому языку, по испанскому языку (повышенный уровень), по предметам «Трудовое обучение. Обслуживающий труд» и «Трудовое обучение. Технический труд». Кроме того, для шестого класса переиздали учебные пособия французскому языку (повышенный уровень) и белорусскому языку, для седьмого класса — по немецкому (повышенный уровень) и испанскому языках и ряд других.
— Все переизданные учебные пособия прошли опытную проверку в учреждениях общего среднего образования и при подготовке к выпуску доработаны с учетом замечаний учителей-практиков, — пояснила ректор Академии образования.
Она уточнила, что в новых и переизданных учебниках большое внимание уделяется реализации воспитательного потенциала учебных предметов. С указанной целью в пособия включается информация о культурном достоянии белорусского народа, достижениях суверенной Беларуси.
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