Академия образования сказала про 26 переизданных учебников в Беларуси

Ректор добавила, что были переизданы 20 учебников и учебных пособий для II и III ступеней общего среднего образования. Так, были обновлены учебник для пятого класса по математике, русскому языку, по испанскому языку (повышенный уровень), по предметам «Трудовое обучение. Обслуживающий труд» и «Трудовое обучение. Технический труд». Кроме того, для шестого класса переиздали учебные пособия французскому языку (повышенный уровень) и белорусскому языку, для седьмого класса — по немецкому (повышенный уровень) и испанскому языках и ряд других.