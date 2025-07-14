Омский НПЗ пополнил штат 19 молодыми специалистами с базовой кафедры «Газпром нефти»

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) и Омский НПЗ связывают давние партнерские отношения. С 2014 года специалистов для нефтепереработки готовят в рамках комплексной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Этот масштабный профориентационный проект помогает выявлять школьников, заинтересованных в профессии нефтепереработчика, и формировать кадровый резерв высокой квалификации под практические потребности производства. За 11 лет существования базовой кафедры более 230 человек связали свою жизнь с нефтеперерабатывающей отраслью.