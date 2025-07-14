Омский НПЗ пополнил штат 19 молодыми специалистами с базовой кафедры «Газпром нефти»

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам базовой кафедры «Газпром нефти». В этом году предприятие примет на работу 19 молодых специалистов, окончивших обучение по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Четверо выпускников получили дипломы с отличием.
Все молодые специалисты неоднократно проходили производственную практику на Омском НПЗ, что позволяет им быть максимально подготовленными к работе на производственных установках предприятия. В ближайшее время они приступят к своим обязанностям на заводе.
Омский государственный технический университет (ОмГТУ) и Омский НПЗ связывают давние партнерские отношения. С 2014 года специалистов для нефтепереработки готовят в рамках комплексной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Этот масштабный профориентационный проект помогает выявлять школьников, заинтересованных в профессии нефтепереработчика, и формировать кадровый резерв высокой квалификации под практические потребности производства. За 11 лет существования базовой кафедры более 230 человек связали свою жизнь с нефтеперерабатывающей отраслью.
«Для работы на крупнейшем предприятии страны требуются специалисты высочайшей квалификации. На базовой кафедре “Газпром нефти” студенты не только получают теоретические знания, но и отрабатывают профессиональные компетенции на производственных объектах Омского НПЗ. К моменту окончания университета молодые люди максимально подготовлены к успешному старту карьеры в сфере нефтепереработки», — рассказал о важности проекта по подготовке кадров ректор Омского государственного технического университета Павел Корчагин.
Комплексная программа по формированию внешнего кадрового резерва реализуется совместно с омскими учебными заведениями. В рамках программы ежегодно проводятся мероприятия с участием более 2000 школьников: профориентационные тренинги, научно-технические конференции, факультативные занятия по химии и физике, выездные образовательные сессии в формате летнего лагеря, олимпиады, кейс-чемпионаты и виртуальные экскурсии по предприятиям «Газпром нефти».
«Омский НПЗ — единственное предприятие в регионе, которое формирует кадровый резерв со школьной скамьи. Мы оказываем системную поддержку школам, вузам и ссузам. Завод заинтересован в амбициозных сотрудниках, которые хотят связать свою жизнь с Омском и построить карьеру на самом высокотехнологичном предприятии страны. Наши сотрудники получают достойную заработную плату, комфортные условия труда и расширенный социальный пакет», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Школа — ссуз/вуз — Омский НПЗ» открывает уникальные возможности для молодежи региона. Она помогает не только формировать кадровый резерв для одного из крупнейших предприятий страны, но и способствует развитию нефтеперерабатывающей отрасли в целом. Омский НПЗ продолжает укреплять свои позиции как работодатель, предлагающий перспективные карьерные возможности и поддержку молодым специалистам.