Тольяттинская «Лада» сразится за Кубок губернатора Челябинской области

Стало известно, с кем волжане сыграют на турнире в конце августа (6+).
Кубок губернатора Челябинской области пройдет с 25-го по 29-е число следующего месяца. В первый день «автозаводцы» встретятся с «Сочи», 26-го — с хабаровским «Амуром», а 28-го — с «Трактором».
По итогам этих матчей определят пары для игр за первое и третье места.
Недавно президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему ХК «Лада» перевели в Западную конференцию.
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