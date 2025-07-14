В Москве обсудят новые решения и вызовы для спутниковой связи до 2035 года

«Перед конференцией стоит две задачи. Первая — оценить, как появившиеся новые технологии повлияют на развитие отрасли и на рынок услуг спутниковой связи в десятилетней перспективе. И вторая — понять, какие технологические решения нужны отрасли до 2035 года. Это нужно и для того, чтобы в области импортозамещения перейти от догоняющего сценария развития к опережающему», — отметил генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин.