В Ростове-на-Дону начался процесс по делу о захвате СИЗО-1

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело, связанное с захватом заложников в ростовском СИЗО-1 в 2024 году. Об этом стало известно сегодня, 14 июля.
Напомним, на скамье подсудимых оказались пять человек, им предъявили ряд обвинений. В частности, в подготовке побега из места лишения свободы (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 313 УК РФ), захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ), дезорганизации работы режимного учреждения (ч. 3 ст. 321 УК РФ). Еще одна статья касается участия в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Известно, что в ходе первого заседания все предполагаемые участники захвата СИЗО признали вину, один — частично.
Напомним, 16 июня 2024 года несколько осужденных в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, а потом потребовали предоставить им оружие и транспорт. С арестантами сначала велись переговоры, но в итоге все завершилось штурмом.
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