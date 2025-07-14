В Ростове-на-Дону начался процесс по делу о захвате СИЗО-1

Напомним, 16 июня 2024 года несколько осужденных в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, а потом потребовали предоставить им оружие и транспорт. С арестантами сначала велись переговоры, но в итоге все завершилось штурмом.