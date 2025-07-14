Стало известно, по каким адресам пройдет отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска с 17 июля 2025

Важно! Некоторым жителям столицы Приангарья на ближайшее время необходимо запастись тазами и ведрами. Администрация города предупреждает — ожидается отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска с 17 июля 2025. К сожалению, с 22 часов помыться и постирать в привычном режиме не получится.
Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска с 17 июля 2025.
Под удар попадут микрорайоны Юбилейный и Ершовский — там без воды останутся и жилые дома и офисы. На 36 часов к больницам и детским домам будет организован подвоз воды. Пока коммунальщики будут готовиться к зиме и ремонтировать трубопровод.
К слову, отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска с 17 июля 2025 год завершится в 10 утра 19 июля.
Где посмотреть точный список адресов? Переходите на сайт МУП «Водоканал».