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Стало известно, по каким адресам пройдет отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска с 17 июля 2025

Отключение холодной воды ожидается в Свердловском районе Иркутска с 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

Важно! Некоторым жителям столицы Приангарья на ближайшее время необходимо запастись тазами и ведрами. Администрация города предупреждает — ожидается отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска с 17 июля 2025. К сожалению, с 22 часов помыться и постирать в привычном режиме не получится.

Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска с 17 июля 2025.

Под удар попадут микрорайоны Юбилейный и Ершовский — там без воды останутся и жилые дома и офисы. На 36 часов к больницам и детским домам будет организован подвоз воды. Пока коммунальщики будут готовиться к зиме и ремонтировать трубопровод.

К слову, отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска с 17 июля 2025 год завершится в 10 утра 19 июля.

Где посмотреть точный список адресов? Переходите на сайт МУП «Водоканал».