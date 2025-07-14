Стало известно, по каким адресам пройдет отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска с 17 июля 2025

Под удар попадут микрорайоны Юбилейный и Ершовский — там без воды останутся и жилые дома и офисы. На 36 часов к больницам и детским домам будет организован подвоз воды. Пока коммунальщики будут готовиться к зиме и ремонтировать трубопровод.