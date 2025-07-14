Оставленных без присмотра в Воронеже детей поселили в центр соцзащиты

Власти объяснили, что после появления информации в СМИ о том, что четверо детей в Воронеже живут в ужасных условиях, где в квартире вместо кроватей один матрас на всю семью, выходят на улицу грязные, голодные и иногда вовсе без одежды, к ним была отправлена комиссия из специалистов нескольких министерств и ведомств. Они выяснили, что квартиру нужно отремонтировать, там живут люди, которые не включены в состав семьи. Бытовая техника в квартире сломана, из продуктов были макароны, крупы, консервы.