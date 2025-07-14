Оставленных без присмотра в Воронеже детей поселили в центр соцзащиты

«Мама с детьми помещена в казенное учреждение Воронежской области “Областной центр социальной помощи семье и детям “Буревестник” с целью оказания психологической помощи”, — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Власти объяснили, что после появления информации в СМИ о том, что четверо детей в Воронеже живут в ужасных условиях, где в квартире вместо кроватей один матрас на всю семью, выходят на улицу грязные, голодные и иногда вовсе без одежды, к ним была отправлена комиссия из специалистов нескольких министерств и ведомств. Они выяснили, что квартиру нужно отремонтировать, там живут люди, которые не включены в состав семьи. Бытовая техника в квартире сломана, из продуктов были макароны, крупы, консервы.
«До приведения жилого помещения в надлежащее состояние маме с детьми предложено временное проживание в центре социальной помощи семье и детям. Близких родственников у семьи нет, мама относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отец младшего ребенка из другого региона. Отец старших детей в их воспитании не принимает участие», — добавили власти.
Ранее СУСК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ «истязание» в отношении отца детей после появлении информации в СМИ об их избиении колючим шнуром. Отмечалось, что дети выбегают во двор голышом, гуляют без присмотра взрослых.