Красноярской семье Потерайло вручен орден «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил красноярскую семью Потерайло орденом «Родительская слава».
Елена и Антон Потерайло — многодетные родители, воспитывающие троих сыновей и дочку.
Семья Потерайло активно участвует в жизни города и района. В их копилке достижений — диплом за участие в патриотическом интернет-марафоне «О героях былых времен…» и первое место на Всероссийском фестивале творчества «Сокровища нации».
Указ о награждении семьи Потерайло был подписан Президентом России. Эта высокая награда является признанием заслуг Елены и Антона в воспитании детей, укреплении семейных ценностей и активной жизненной позиции.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае выбрали «Семью года» 2025. В Год защитника Отечества была добавлена новая номинация — «Семья защитника Отечества». Шесть семей-победителей регионального этапа будут представлять край на всероссийском финале.