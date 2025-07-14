Красноярской семье Потерайло вручен орден «Родительская слава»

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае выбрали «Семью года» 2025. В Год защитника Отечества была добавлена новая номинация — «Семья защитника Отечества». Шесть семей-победителей регионального этапа будут представлять край на всероссийском финале.