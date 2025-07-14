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Красноярской семье Потерайло вручен орден «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил красноярскую семью Потерайло орденом «Родительская слава».

Президент России Владимир Путин наградил красноярскую семью Потерайло орденом «Родительская слава».

Елена и Антон Потерайло — многодетные родители, воспитывающие троих сыновей и дочку.

Семья Потерайло активно участвует в жизни города и района. В их копилке достижений — диплом за участие в патриотическом интернет-марафоне «О героях былых времен…» и первое место на Всероссийском фестивале творчества «Сокровища нации».

Указ о награждении семьи Потерайло был подписан Президентом России. Эта высокая награда является признанием заслуг Елены и Антона в воспитании детей, укреплении семейных ценностей и активной жизненной позиции.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае выбрали «Семью года» 2025. В Год защитника Отечества была добавлена новая номинация — «Семья защитника Отечества». Шесть семей-победителей регионального этапа будут представлять край на всероссийском финале.