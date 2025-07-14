Мошенники продают туристам фальшивые авиабилеты в Геленджик

Специалисты компании F6 по информационной безопасности выявили фишинговые сайты, имитирующие популярные онлайн-агрегаторы билетов. Злоумышленники предлагают билеты из Москвы в Геленджик по цене около 35 800 рублей, что значительно выше реальной стоимости. Об этом пишет «ТАСС».



Схема мошенников, известная как «Мамонт», позволяет не только имитировать покупку билетов, но и создавать фейковые процедуры возврата. При вводе данных банковской карты на поддельной странице злоумышленники похищают реквизиты и списывают деньги с аккаунта жертвы. По оценкам экспертов, в подобных схемах участвуют не менее трех преступных групп.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Росавиация официально объявила о возобновлении работы аэропорта Геленджика с 10 июля. Регулярные рейсы из Москвы начнутся с 18 июля у «Аэрофлота», с 24 июля — у «Уральских авиалиний», а S7 Airlines планирует возобновить полеты из Новосибирска и Москвы в начале августа.



Эксперты настоятельно рекомендуют покупать билеты только через официальные сайты авиакомпаний или проверенные агрегаторы. Не переходите по сомнительным ссылкам из соцсетей и мессенджеров, внимательно проверяйте адрес сайта и избегайте подозрительных предложений с «слишком хорошими» ценами.