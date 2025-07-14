Нападения бездомных собак в Самарской области: как себя вести

Программа ОСВВ вызывает споры. Некоторые эксперты отмечают, что число инцидентов с участием бродячих собак остаётся, несмотря на стерилизацию. Животные, возвращённые на улицу, не всегда становятся менее агрессивными. Однако другие специалисты утверждают, что в Самаре массового скопления бездомных собак нет, а большинство животных стерилизованы и не представляют угрозы.