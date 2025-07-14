Нападения бездомных собак в Самарской области: как себя вести

Нападения бездомных собак в Самарской области: что известно, как себя вести и как взыскать компенсацию.
Первый случай произошёл 7 июля в Тольятти, рядом с детским садом «Эдельвейс». Две бродячие собаки напали на женщину, в результате чего пострадавшая получила укусы, пишет «Самара Онлайн24».
Второй инцидент случился 8 июля в Самаре у ТРК «Космопорт». Стая бездомных собак окружила женщину, одна из них её укусила.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела, а расследования взяты на контроль федеральными следственными органами.
Какие меры принимаются в Самарской области по борьбе с бездомными собаками?
Работа с безнадзорными животными в регионе проводится в рамках программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат). В 2025 году на реализацию этой программы выделено более 153 млн рублей. Средняя сумма, выделяемая на обработку одного животного, составляет 12 121 рубль.
После стерилизации и вакцинации животные возвращаются в среду обитания, если они не проявляют агрессии. Агрессивные собаки помещаются в приюты, где содержатся до конца жизни.
Эффективна ли программа ОСВВ?
Программа ОСВВ вызывает споры. Некоторые эксперты отмечают, что число инцидентов с участием бродячих собак остаётся, несмотря на стерилизацию. Животные, возвращённые на улицу, не всегда становятся менее агрессивными. Однако другие специалисты утверждают, что в Самаре массового скопления бездомных собак нет, а большинство животных стерилизованы и не представляют угрозы.
Также обращается внимание на проблему самовыгула — в ряде случаев нападения совершают домашние собаки, находящиеся на улице без сопровождения хозяев.
Как себя вести при встрече с бездомными собаками?
Руководитель Самарского Регионального благотворительного общественного фонда «Приют для бродячих собак “Хати” Елена Борисенко рассказала, что при столкновении с бездомными собаками важно сохранять спокойствие. Не рекомендуется убегать — это может спровоцировать погоню. Лучше медленно отступать, не поворачиваясь спиной. При необходимости можно имитировать бросок камня или воспользоваться подручными средствами для отпугивания.
Как получить компенсацию, если покусала собака?
Если человек получил серьёзную травму от укуса бездомной собаки, он имеет право на компенсацию морального и материального вреда. Ответственность возлагается на орган местного самоуправления, которому поручено обращение с безнадзорными животными.
Пошаговая инструкция:
Обратиться за медицинской помощью. Необходимо зафиксировать факт укуса в медицинских документах.
Подать заявление в полицию по месту происшествия. Направить обращение в районную прокуратуру. После прохождения лечения — подать иск в суд о возмещении ущерба. Важно сохранять все медицинские документы и чеки. Рекомендуется приобретать лекарства строго по рецепту, так как это будет учитываться при расчёте компенсации.
Что делать, если собаки повредили имущество?
Если бездомные собаки повредили автомобиль или другое имущество (например, прогрызли шины, оставили царапины), порядок действий аналогичен:
Зафиксировать факт повреждения. Обратиться в полицию и прокуратуру. Провести независимую экспертизу ущерба. Направить претензию в орган местного самоуправления с требованием компенсации. При отсутствии реакции — обращаться в суд. Экспертизу следует проводить с приглашением представителя администрации, чтобы избежать споров по сумме ущерба.
Куда обращаться, если в районе много бездомных собак?
Если в вашем районе замечено скопление бездомных собак, необходимо:
Найти контактную информацию организации, ответственной за отлов (на сайте местной администрации).Направить письменное или электронное обращение в администрацию с просьбой организовать отлов. Подать жалобу в прокуратуру, если администрация бездействует.
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