В Омске за июнь в ДТП с мототехникой пострадали 19 детей

«Задержания таких водителей — практически каждый день. Чаще всего речь идет о мопедах, питбайках, мощных электровелосипедах. Многие из них по мощности приравниваются к мопеду, а значит — требуют прав. Но родители покупают детям такую технику, даже не задумываясь о последствиях», — сказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Омской области Наталья Бобылева.