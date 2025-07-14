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В Омске за июнь в ДТП с мототехникой пострадали 19 детей

Госавтоинспекция бьет тревогу: родители продолжают допускать несовершеннолетних к управлению мопедами без прав.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году за первый летний месяц в Омске зарегистрировали 19 аварий с участием несовершеннолетних шоферов. По данным ГИБДД, все дети получили травмы различной степени тяжести.

«Задержания таких водителей — практически каждый день. Чаще всего речь идет о мопедах, питбайках, мощных электровелосипедах. Многие из них по мощности приравниваются к мопеду, а значит — требуют прав. Но родители покупают детям такую технику, даже не задумываясь о последствиях», — сказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Омской области Наталья Бобылева.

Только за последнюю неделю на спецстоянки главного города региона эвакуировали 43 единицы мототехники. С начала теплого сезона — 317 транспортных средств. Сотрудники ГИБДД напомнили, что допуск детей к езде на автодорогах без соответствующих прав может привести к трагическим последствиям.

Ранее «КП Омск» сообщила: в местном аэропорту задержали шесть авиарейсов.