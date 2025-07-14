В Чердыни завершено возведение площадки ГТО

Подрядная организация закончила работы по строительству площадки ГТО в Чердыни. Объект находится на ул. Гагарина, 4. Площадка оснащена безопасным резиновым покрытием и всесезонными тренажерами: кардиотренажерами, турниками, силовыми снарядами, скамьями для жима лежа. Они предназначены для подготовки и выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
Объект еще не успели открыть, а уже отбоя нет от желающих позаниматься на нем, поделились в администрации Чердынского муниципального округа: «Площадка получилась универсальной и подходит для людей разного возраста, в том числе и для маломобильных жителей. Каждый тренажер оснащен qr-кодом, при переходе по которому можно получить инструкцию о том, как заниматься».
Площадка ГТО в Чердыни стала частью городского спортивного кластера. За счет краевой субсидии в 2020 году подвергся масштабной модернизации стадион, а три года назад в городе, также за счет средств бюджета Прикамья, была построена модульная лыжная база. Теперь у чердынцев появился еще один вид активности.
Спортивный объект построен по государственной программе «Спорт России». В этом году регион получил субсидию на строительство пяти таких объектов. Кроме Чердыни, площадки ГТО возводятся в Соликамске, Березниках и Усолье, в селе Орда. На эти цели получено более 12 млн рублей из федерального бюджета. Еще около 4 млн рублей выделено из краевого и муниципальных бюджетов.
Вопрос строительства площадок, многофункциональных стадионов и других спортобъектов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Махонина. Глава Прикамья подчеркивал значимость развития спортивной инфраструктуры в территориях региона: «Чтобы росла популярность массового спорта, необходимо дать возможность жителям всех муниципалитетов заниматься на новых, современных площадках».
Напомним, ранее в Пермском крае возведено по федеральной программе 45 площадок ГТО.