В Чердыни завершено возведение площадки ГТО

Объект еще не успели открыть, а уже отбоя нет от желающих позаниматься на нем, поделились в администрации Чердынского муниципального округа: «Площадка получилась универсальной и подходит для людей разного возраста, в том числе и для маломобильных жителей. Каждый тренажер оснащен qr-кодом, при переходе по которому можно получить инструкцию о том, как заниматься».